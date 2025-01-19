Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'ın maaşı belli oldu

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, Norveçli çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde sözleşme detaylarını açıkladı.

Adalı yaptığı açıklamada Solskjaer'ın yarım sezon için 1,2 milyon euro, gelecek yıl ise 2,4 milyon euro maaş ödeneceğini söyledi.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcının 1,5 yıllık sözleşmesine ek olarak 1 yıllık opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi.