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Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal için geri sayım başladı. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Cezayirli oyuncu, bir hafta içinde hazır duruma gelebilir.



Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Ghezzal, son bir haftada takım antrenmanlarına katıldı. Çalışmalarda sorun yaşamayan 30 yaşındaki oyuncunun 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig’in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.



Beşiktaş 22. haftada Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Ghezzal’ın 31 Ocak salı günü oynanacak bu karşılaşmanın kadrosunda ise olması beklenmiyor.



Bu sezon 5 maça çıkan Cezayirli oyuncu, takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

