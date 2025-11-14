Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı için toplantı saati belli oldu

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi netlik kazanacak.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Silva'nın ailesi ve menajeriyle görüşmek için 15 Kasım Cumartesi'ye kadar izin istediği belirtildi.



Öte yandan aynı gün Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla düzenlenecek basın toplantısında Portekizli futbolcunun kulüpteki geleceği üzerine açıklamalarda bulunulacağı aktarıldı.



TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU



Siyah beyazlılar Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın 15 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da kameralar karşısına geçeceğini de açıkladı.



Milli ara dönüşü Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu antrenmanda yer almamıştı.



Rafa Silva'nın Sergen Yalçın'la çalışmak istemediğini kulübe ilettiği, gerekirse futbolu dahi bırakabileceğini Başkan Serdal Adalı'ya aktardığı iddia edilmişti.