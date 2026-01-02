Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı, kamp kadrosu belli oldu
02.01.2026 13:52
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Antalya kampı kadrosu belli oldu. İki futbolcu kadroya alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yapılacak kampta sürdürecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sözleşme fesih görüşmeleri yapılan David Jurasek ve Jonas Svensson ile geçtiğimiz hafta futbol planlamasında yer almayacağı açıklanan Mert Günok ile Necip Uysal, kamp kadrosunda yer almadı.
Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ise kamp kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş'ın 25 kişilik Antalya kampı kadrosu şu isimlerden oluştu:
"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda."
RAFA SİLVA KİRİZİ
Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi sürüyor.
Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama gelmişti.
“15 MİLYON EURO VEREN ALIR”
Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” demişti.
“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
SILVA'DAN CEVAP
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.