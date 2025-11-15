Trendyol Süper Lig'de milli araya Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek moralli şekilde giren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların yıldızı Rafa Silva hakkında birçok iddia ortaya atıldı.

RAFA SILVA HAKKINDAKİ İDDİALAR

Portekizli futbolcunun Sergen Yalçın ile problem yaşadığı, ailevi sıkıntılarının olduğu, Portekiz'e gitmek istediği, takımdan ayrılık talebi olduğu ve psikolojik olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiği iddia edilmişti.