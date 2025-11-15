Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi bugün çözüme kavuşuyor, gözler 13.30'da
15.11.2025 11:37
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta bir süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda tüm gerçekler bugün ortaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de milli araya Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek moralli şekilde giren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların yıldızı Rafa Silva hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
RAFA SILVA HAKKINDAKİ İDDİALAR
Portekizli futbolcunun Sergen Yalçın ile problem yaşadığı, ailevi sıkıntılarının olduğu, Portekiz'e gitmek istediği, takımdan ayrılık talebi olduğu ve psikolojik olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiği iddia edilmişti.
Beşiktaşlı Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın gol sevinci.
BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Serdal Adalı ile görüşme yapan Rafa Silva'nın Portekiz'e dönmek için izin istediği ancak siyah-beyazlıların başkanının bu duruma sıcak bakmamasının ardından tecrübeli ismin futbolculuk kariyerini noktalandırmayı düşündüğü öne sürülmüştü.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin perde arkası, bugün gerçekleştirilecek olan basın toplantısının ardından ortaya çıkacak.
GÖZLER 13.30'DA
Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılacağı basın toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Rafa Silva'nın takımdan ayrılığı, futbolu bırakması ya da kadro dışı kalması açıklanabilir.