Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi nasıl son bulacak? Futbolu bırakmanın eşiğinde
14.11.2025 09:06
Son Güncelleme: 14.11.2025 09:16
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'nın son durumu, 15 Kasım Cumartesi günü belli olacak.
Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek tamamlayan ve milli araya giren Beşiktaş, yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.
FUTBOLU BIRAKMANIN EŞİĞİNDE
Teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında problem olduğu iddia edilen Portekizli futbolcunun aslında ailevi sıkıntılar yaşadığı ve futbolu bırakmanın eşiğinde olduğu öğrenildi.
“PORTEKİZ'E GİTMEK İSTİYORUM”
Beşiktaş'ın dün gerçekleştirdiği antrenmana katılmayan Rafa Silva, başkan Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği görüşmede Portekiz'e gitmek istediğini söyledi.
Beşiktaşlı Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın gol sevinci.
BAŞKAN SICAK BAKMADI
Görüşmede Adalı; Silva'nın bu talebine sıcak bakmayınca tecrübeli isim, ailesinin yanında olmak için aktif futbolculuk kariyerini noktalandırmayı düşündüğünü aktardı.
BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.
Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı.
KRİZ NASIL SON BULACAK?
Fenerbahçe karşısında Beşiktaş formasını son kez giyen Rafa Silva'nın, Beşiktaş'ın cumartesi günü yapacağı basın toplantısında takımdan ayrılması, futbolu bırakması ya da kadro dışı kalması bekleniyor.