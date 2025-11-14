Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi nasıl son bulacak? Futbolu bırakmanın eşiğinde

BAŞKAN SICAK BAKMADI

Görüşmede Adalı; Silva'nın bu talebine sıcak bakmayınca tecrübeli isim, ailesinin yanında olmak için aktif futbolculuk kariyerini noktalandırmayı düşündüğünü aktardı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."