Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı: Rafa Silva kafileye alınmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 8 Kasım deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan Gabriel Paulista, idmana katıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlıların Antalyaspor maçı kamp kadrosu da açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kart cezalıları Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu ile sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal'ın yanı sıra Jonas Svensson siyah beyazlıların Antalya kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva, Devrim Şahin, El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Mustafa Hekimoğlu, Tammy Abraham