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Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağlık kontrollerinden geçti

Beşiktaş, yeni transferi Rafael Silva'nın sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağlık kontrollerinden geçti

'ta yeni transfer Portekizli oyuncu Rafael Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Rafael Silva'nın sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Rafa Silva, sağlık kontrollerinden geçti - 1

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