Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Demir Ege transferlerinin mali ayrıntıları belli oldu. 3'te 1'ini kazanmayı kabul etti

Demir Ege Tıknaz kariyerine Braga'da devam edecek. Beşiktaş bu transferden 7 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş anlaşmanın detaylarını açıkladı. 7 milyon euroluk bonservis bedelinin yanı sıra 500 bin euroluk da bonus bulunuyor.

Demir Ege Tıknaz'ın bir sonraki transferinden de Beşiktaş yüzde 20 pay alacak.

21 yaşındaki futbolcu Braga ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.



BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ, KRİZLE GİTTİ



Beşiktaş'ta büyük umutlarla gelen ancak yaşanan krizler sonrası göndeirlen Rafa Silva, Benfica ile 2,5 senelik sözleşme imzalayacak



Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'tan imza parası dahil yıllık 6 milyon euro kazanan Rafa Silva, yeni takımında yıllık 2.2 milyon euro kazanacak.