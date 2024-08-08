Beşiktaş'ta Rick Karsdrop sesleri

Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre, siyah-beyazlıların Roma forması giyen Rick Karsdrop ile anlaştığı ve kulüplerin anlaşmaya zemin hazırlamak için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Roma'nın 29 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öne sürüldü.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Öte yandan haberde AEK Atina ve Trabzonspor'un da oyuncu için teklif yaptığı ancak Roma tarafından bu tekliflerin reddedildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı formayla 157 resmi maça çıkan Hollandalı stoper, bu mücadelelerde 1 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi.