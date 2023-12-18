Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi revize edildi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresinde bugün sona gelindi.

Siyah-beyazlı yönetim deneyimli teknik adam ile 10 gün daha sözleşme uzatarak devre arasına kadar Çalımbay ile devam etme kararı aldı.

Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş Teknik Direktörü görevine devam edecek.

27 Aralık’ta Rıza Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.