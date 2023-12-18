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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi revize edildi

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbayi ile 27 Aralık tarihine kadar yeni sözleşme yapıldı.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi revize edildi

'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresinde bugün sona gelindi.

Siyah-beyazlı yönetim deneyimli teknik adam ile 10 gün daha sözleşme uzatarak devre arasına kadar Çalımbay ile devam etme kararı aldı.

Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş Teknik Direktörü görevine devam edecek.

27 Aralık’ta Rıza Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

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