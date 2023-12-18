Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi revize edildi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresinde bugün sona gelindi.
Siyah-beyazlı yönetim deneyimli teknik adam ile 10 gün daha sözleşme uzatarak devre arasına kadar Çalımbay ile devam etme kararı aldı.
Rıza Çalımbay en az 2 maç daha Beşiktaş Teknik Direktörü görevine devam edecek.
27 Aralık’ta Rıza Çalımbay ile tekrar görüşecek olan yönetim, yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına karar verecek.
Kamuoyuna Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 18, 2023
Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir.
Saygılarımızla.
Beşiktaş… pic.twitter.com/w0QE1Moiya
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