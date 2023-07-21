Beşiktaş'ta Roberto Pereyra gelişmesi: Kararını iletti

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Arjantinli orta saha Roberto Pereyra konusunda bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı Pereyra, ailesininde isteğiyle İtalya'da kalmaya karar verdi.

Kalan süreç içerisinde kararın değişmemesi durumunda bu transfer gerçekleşmeyecek.

LYANCO'NUN SAĞLIK KONTROLLERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Beşiktaş, sakatlığından dolayı Lyanco'nun sözleşmesine 10-15 maç kaçırması halinde fesih maddesi koydurma talebinde bulundu. Brezilyalı savunmacı ise bu isteği reddetti.



Bugün Lyanco'nun sağlık kontrollerinde problem çıkmasının ardından Beşiktaş yönetimi transferden vazgeçebilir.

