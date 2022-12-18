Beşiktaş'ta Romain Saiss 2 maç yok

Dünya Kupası 2022 Katar'da Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Beşiktaşlı Romain Saiss'in akıbeti belli oldu.



A Spor'un haberine göre; Yeni haftada İstanbul'a gelmesi planlanan yıldız oyuncsu Türkiye kupası maçı Şanlıurfaspor ve ligde Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.



Saiss'in Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.



Şenol Güneş oyuncusu hakkında sitem dolu bir açıklama yaparak, "Birinci derece yırtıktı ama üstüne gidersen bu ikinci, üçüncü dereceye çıkar. Sakatlıkta oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman hem randımanı düşüp hem sakatlığı büyüyorsa bu çok kötü bir karardır. Sezon sonu olur iyileşme durumu olur onu anlarım ama hem takıma katkısı olmadı, hem kendine, hem bize. Herkese zararı olduğu görünüyor. Raporu alınca buna bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.