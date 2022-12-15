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Beşiktaş'ta Romain Saiss endişesi: Fas-Fransa maçında da sakatlandı

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda Portekiz maçında sakatlanan ve Fransa maçında oynamaması için Beşiktaş'ın talepte bulunduğu Romain Saiss yine sakatlandı. Saiss 21. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alındı.

Beşiktaş'ta Romain Saiss endişesi: Fas-Fransa maçında da sakatlandı

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Dünya Kupası'nda Milli Takımı'nda Portekiz maçında sakatlanan ve ardından 'ın Fas'a Fransa maçı için oynamaması için özel bir talapte de bulunduğu Romain Saiss yine sakatlandı.

Takım kaptanı Saiss 21. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Saiss'in ikinci kez sakatlanarak oyundan alınması Beşiktaş cephesinde endişe yarattı.

Dünya Kupası'nda başarılı performans sergileyen Saiss, Portekiz maçında da 51. dakikada sakatlık yaşamış ve çıkmak zorunda kalmıştı.

Saiss'in arka adalesinde hafif yırtık olduğu açıklanmış ve yoğun tedaviyle yarı final maçına çıkmıştı.

Beşiktaş'ta Romain Saiss endişesi: Fas-Fransa maçında da sakatlandı - 1

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