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Beşiktaş'ta Romain Saiss veda ediyor

Beşiktaş, Romain Saiss ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlı takımda kalmak istemeyen Faslı oyuncu, yurt dışı kamp kadrosuna da dahil edilmeyecek.

Beşiktaş'ta Romain Saiss veda ediyor

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bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Romain Saiss, siyah-beyazlı takıma veda ediyor.

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Faslı stoper, gidişine onay verilmesi ve transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti.

3 gün önce İstanbul’a gelen 33 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmadı. Faslı stoperin yurt dışı kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Beşiktaş’ta 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi olan Saiss, geçen sezon 26 maçta forma giydi.

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