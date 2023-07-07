Beşiktaş'ta Romain Saiss veda ediyor

Beşiktaş bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Romain Saiss, siyah-beyazlı takıma veda ediyor.



Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Faslı stoper, gidişine onay verilmesi ve transferinde kolaylık sağlanmasını talep etti.



3 gün önce İstanbul’a gelen 33 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmadı. Faslı stoperin yurt dışı kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.



Beşiktaş’ta 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi olan Saiss, geçen sezon 26 maçta forma giydi.

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