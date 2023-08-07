Beşiktaş'ta Ruslan Malinovskyi sesleri: Teklif yapıldı cevap bekleniyor

Beşiktaş Ruslan Malinovskyi için temaslarına devam ediyor.

Ukraynalı oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdüren siyah beyazlılar, henüz anlaşma sağlayamadı.



Marsilya forması giyen 30 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklifini sunan Beşiktaş, henüz sonuca ulaşamadı.

SATIN ALMA OPSİYONUNUN ZORUNLU OLMASINI İSTEMİYOR



Fransız ekibine 1,2 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden siyah beyazlılar, satın alma opsiyonun zorunlu olmasını istemiyor.



Marsilya’nın şampiyonlar ligi eleme maçı kadrosuna alınmayan Malinovskyi, Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

GASPERİNİ'NİN GÖZDESİ

Bir dönem Atalanta'da forma giyen Malinovskyi, Bergamo ekibinde teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin değişmez oyuncularındandı.

Atalanta formasıyla 143 resmi maça çıkan Ukraynalı orta saha, bu mücadelelerde 30 gol atıp 28 asist kaydetmişti.

BONSERVİSİNİ 10 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ALDI

Marsilya, ocak ayında Atalanta’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini 10 milyon Euro karşılığında aldı.



Fransız ekibi ile 23 maça çıkan Ukraynalı oyuncu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.



Ukrayna Milli Takım formasını 55 kez giyen Malinovskyi, fileleri 7 kez havalandırdı