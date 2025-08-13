NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta sadece 6 maça çıkmıştı, ayrılık açıklandı: Yeni adresi Kocaelispor!

Beşiktaş, geçen sezon takıma katılan Can Keleş'in Kocaelispor'a kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta sadece 6 maça çıkmıştı, ayrılık açıklandı: Yeni adresi Kocaelispor!

Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ta sadece 6 maça çıkmıştı, ayrılık açıklandı: Yeni adresi Kocaelispor! - 1

BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇA ÇIKABİLMİŞTİ

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun başında Karagümrük'ten transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, formasıyla 6 maça çıkabilmişti.

Keleş, geride kalan sezonun devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...