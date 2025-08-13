Beşiktaş'ta sadece 6 maça çıkmıştı, ayrılık açıklandı: Yeni adresi Kocaelispor!
Beşiktaş, geçen sezon takıma katılan Can Keleş'in Kocaelispor'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Can Keleş'i Kocaelispor'a kiraladığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor’a geçici transfer olmuştur. Can Keleş’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
BEŞİKTAŞ'TA 6 MAÇA ÇIKABİLMİŞTİ
Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezonun başında Karagümrük'ten transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkabilmişti.
Keleş, geride kalan sezonun devre arasında da Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
