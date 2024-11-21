Beşiktaş'ta sakatlanan Muçi'nin sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama

Arnavut futbolcunun sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Arnavutluk Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi’nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

