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Beşiktaş'ta sakatlık: Eric Bailly maçı yarıda bıraktı

Beşiktaş'ta Eric Bailly İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıktı. Zorunlu değişiklik yapan siyah-beyazlılarda Bailly yerine oyuna Necip Uysal girdi.

Beşiktaş'ta sakatlık: Eric Bailly maçı yarıda bıraktı

Trendyol 'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ BULUNUYOR

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'in istifa kararının ardından takımın başında Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz yer aldı.

ERIC BAILLY YERİNİ NECİP UYSAL'A BIRAKTI

Siyah-beyazlılarda 28. dakikada omzundan sakatlık geçiren Eric Bailly, yerini Necip Uysal'a bıraktı. 

Fildişi Sahilli oyuncunun son durumunun yapılan tetkiklerden sonra belli olacağı kaydedildi.

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