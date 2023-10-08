Beşiktaş'ta sakatlık: Eric Bailly maçı yarıda bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ BULUNUYOR
Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan mağlubiyet sonrası Şenol Güneş'in istifa kararının ardından takımın başında Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz yer aldı.
ERIC BAILLY YERİNİ NECİP UYSAL'A BIRAKTI
Siyah-beyazlılarda 28. dakikada omzundan sakatlık geçiren Eric Bailly, yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Fildişi Sahilli oyuncunun son durumunun yapılan tetkiklerden sonra belli olacağı kaydedildi.
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