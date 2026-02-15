Beşiktaş'ta sakatlık, oyuna devam edemedi
15.02.2026 21:36
Beşiktaş'ta El Bilal Toure Başakşehir maçında sakatlandı. Toure oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş’ın Malili hücum oyuncusu El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11’de başlayan El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki oyuncu mücadelenin 34. dakikasında yerini Milot Rashica’ya bıraktı.
El Bilal Toure sakatlık anı