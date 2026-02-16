Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak, Galatasaray derbisini kaçıracak
16.02.2026 15:49
Süper Lig'de Başakşehir'i son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş, sakatlık şokuyla sarsıldı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Beşiktaş, 90+6'da bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmişti.
Siyah beyazlılarda karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan El Bilal Toure, müsabakaya devam edememiş ve yerini Milot Rashica'ya bırakmıştı.
DURUMU AÇIKLANDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Malili futbolcunun sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiği açıklandı.
Beşiktaşlı El Bilal Toure, Başakşehir maçının 34. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
1 AY UZAK KALACAK, DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
Sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması beklenen Toure, 25. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
El Bilal Toure'nin Göztepe, Kocaelispor, Rizespor (Türkiye Kupası), Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin gol sevinci.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.