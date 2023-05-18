Beşiktaş’ta sakatlıklarda son durum

Süper Lig’de 34. haftayı Gaziantep Futbol Kulübü maçını oynamadan geride bırakan Beşiktaş, bir sonraki hafta Adana Demirspor’un konuğu olacak.



Siyah beyazlılarda sakatlıkları düzelen Omar Colley ve Salih Uçan takıma katıldı. İki futbolcu da hazır durumda.



Rachid Ghezzal’ın tedavisi ise sürüyor. Cezayirli oyuncu ligin 35. haftasında, 21 Mayıs’ta oynanacak Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

İDEAL 11'İ SAHAYA SÜRECEK



Teknik Direktör Şenol Güneş, Colley ve Salih’in takıma dönmesi ile ideal 11’ni yeniden sahaya sürebilecek.



Puanını 71’e yükselten Beşiktaş, şampiyonluk veya ikincilik şansını sürdürmek için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.



Adana Demirspor maçından sonraki 36. haftayı Bay geçecek olan siyah beyazlılar, sezonu Kasımpaşa ve Konyaspor maçları ile tamamlayacak.