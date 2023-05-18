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Beşiktaş’ta sakatlıklarda son durum

Beşiktaş’ta sakatlıkları düzelen oyuncular takıma katıldı. Tedavisi süren Rachid Ghezzal, Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Omar Colley ve Salih Uçan ise takıma katıldı.

Beşiktaş’ta sakatlıklarda son durum

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Süper Lig’de 34. haftayı Gaziantep Futbol Kulübü maçını oynamadan geride bırakan , bir sonraki hafta Adana Demirspor’un konuğu olacak.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları düzelen Omar Colley ve Salih Uçan takıma katıldı. İki futbolcu da hazır durumda.

Rachid Ghezzal’ın tedavisi ise sürüyor. Cezayirli oyuncu ligin 35. haftasında, 21 Mayıs’ta oynanacak Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

İDEAL 11'İ SAHAYA SÜRECEK

Teknik Direktör Şenol Güneş, Colley ve Salih’in takıma dönmesi ile ideal 11’ni yeniden sahaya sürebilecek.

Puanını 71’e yükselten Beşiktaş, şampiyonluk veya ikincilik şansını sürdürmek için rakiplerinin puan kaybını bekliyor.

Adana Demirspor maçından sonraki 36. haftayı Bay geçecek olan siyah beyazlılar, sezonu Kasımpaşa ve Konyaspor maçları ile tamamlayacak.

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