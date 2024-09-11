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Beşiktaş'ta Salih Uçan antrenmana katılmadı

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılarda üst adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan, dinlendirilme amaçlı antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan antrenmana katılmadı

, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Dinamik ısınmayla idmana devam eden siyah-beyazlılar, daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

SALİH UÇAN İDMANDA YOK

Üst adalesinde ağrı hisseden Salih Uçan, dinlendirilme amaçlı bugünkü idmana katılmadı. Semih Kılıçsoy ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Ayrıca milli takımlarda bulunan Milot Rashica, Cher Ndour, Arthur Masuaku, Mert Günok, Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu da idmanda yer almayan diğer futbolcular oldu.

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