NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları

Süper Lig'de istenen sonuçları alamayan Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Samsunspor hazırlıkları

, ’in 20'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşiyor: Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati listenin başında

Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşiyor: Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati listenin başında

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...