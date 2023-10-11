Beşiktaş'ta seçim kararsızlığı: Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verip, bunu da basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

ÇEBİ'NİN ADAYLIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz ile devam kararı alan siyah-beyazlılarda Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Ailesi ve yakın çevresinin seçim yarışında olmasını istemediği Çebi'nin gönlü ise oluşturacağı yeni listeyle seçime girmekten yana. Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verdikten sonra bunu basın toplantısıyla duyurması bekleniyor.

EN GEÇ ARALIK AYININ BAŞI OLARAK DUYURULMUŞTU

Ayrıca siyah-beyazlı kulüpte seçim tarihi de henüz net değil. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı, resmi siteden 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede genel kurul için öncelikli düşünülen tarih de yine aralık ayının ilk haftası.

NE OLMUŞTU?



UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı.