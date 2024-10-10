Beşiktaş'ta Semih tartışması | Bronckhorst: Taraftar endişe etmesin

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı taraftarların son dönemde sıkça sorduğu "Semih Kılıçsoy ilk 11'e ne zaman dönecek?" sorusunu yanıtladı.



Bein Sports'a konuşan Hollandalı çalıştırıcı, genç yıldızın alacağı sürenin gelişimi için sezon içerisinde artacağını söyledi.

"DAHA İYİ OLMASI GEREKEN NOKTALAR VAR"



Bronckhorst, "Semih ile çok iyi bir ilişkim var. Her oyuncum gibi onu da geliştirmeye çalışıyorum. Henüz genç bir oyuncu. Daha iyi olması gereken noktalar var. Sezon içerisinde daha iyi bir futbolcu haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"Hangi konularda gelişmesi gerektiğini Semih'e söyledim." diyen Bronckhorst, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişisel bir konu olduğu için daha fazla ayrıntı vermeyeceğim. Taraftarımız da bu konuda endişe etmesin. Daha fazla süre alacağından emin olsunlar."

