Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan!

Beşiktaş Kulübü'nde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı tamamlandı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLUYOR



Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışıtı.



Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulundu.



Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarıştı.



Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

21 SANDIK SONUCU TOPLAM OYLAR



Gürkan Aksoy: 356



Serdal Adalı: 3199

SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKAN

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ



Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:



SERDAL ADALI



Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer



Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam



GÜRKAN AKSOY



Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım



Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman



AHMET NUR ÇEBİ: "KENDİMİZE ÇEKİDÜZEN VERMELİYİZ"

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi, oyunu kullandı.



Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan kongrede Çebi, 3. sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlı, uğurlu olur. Zor günlerden geçiyoruz. Çok yanlış şeyler oldu, olmaması gereken şeyler oldu. İnşallah bunların hepsinin bugün sonlandığı bir gün olur. Hep birlik ve beraberlikten bahsediliyor. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Birlik ve beraberliği temenni edenlerden benim ricamdır, çürük olanları ayırsınlar." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Kulübünde değişmesi gerek çok şey olmadığını vurgulayan, "Sadece kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı değiştirecek halimiz yok. Beşiktaş belli bir Beşiktaş'tır. Duruşu vardır, tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı tavrına göre kendini değiştirmesi gerekiyor. Önce Beşiktaşlının tavrını değiştirmeye gayret edelim." diye konuştu.



Seçimin ardından Beşiktaş'ın toparlanması gerektiğinin altını çizen Çebi, "Tabii ki Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, en iyisini yapmaktır, başarılı olmaktır ama başarıya giden her yol mübah değildir. Önce kişilik ve tarzımızı, Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız." dedi.



Ahmet Nur Çebi, "Anneler Günü"ne dair şu sözlerle konuşmasını tamamladı:



"Anneler, hepimizin sahipleri onlar. Babalar önemlidir ama anaların yeri dolmaz. Annelerimizin hepsinin ellerini öpüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerinin kıymetini bilen Beşiktaşlılar zaten Beşiktaş'ın değerini bilmiş olurlar. Beşiktaş'ı biraz anne gibi görmeye çalışalım, sahiplenelim."

