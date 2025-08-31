Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer talepleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı. Takımıyla ilk maçına bu akşam 21.30'daki Alanyaspor mücadelesiyle çıkacak Yalçın'ın üç mevki için transfer talebinde bulunduğu ortaya çıktı.



YALÇIN'IN ADALI'DAN TALEPLERİ



Sergen YaLçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan ilk talep olarak sağ bek, sol kanat ve sağ kanat transferlerinin bitirilmesini istedi.



SAĞ KANAT İÇİN CERNY HAMLESİ



Beşiktaş'ın Yalçın'ın talepleri sonrasında Wolfsburg forması giyen Çek futbolcu Vaclav Cerny transferi için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Cerny ile her konuda anlaşan siyah beyazlıların Wolfsburg ile de anlaşarak transferi bitirmesi bekleniyor.



Sağ bek transferi için Jonas Svensson'un takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş sağ bek pozisyonuna Schalke'den 19 yaşındaki genç futbolcu Taylan Bulut'u transfer etmişti.