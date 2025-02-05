Beşiktaş’ta Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı antrenman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek