Beşiktaş'ta Solskjaer'dan Elon Ricardo için jet lag açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk ediyor.

Siyah-beyazlılarda yeni transfer Elan Ricardo, maç kadrosunda yer almazken taraftarlar bunun nedenini merak ediyordu.



JETLAG VE ADAPTASYON SÜRECİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Elan Ricardo aslında Keny Arroyo'ya göre biraz daha geç geldi. Uzun yolculuk, jetlag ve adaptasyon süreci var. Onu kadroya almadan önce biraz daha antrenman yaptırmak istiyoruz."