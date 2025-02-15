Beşiktaş'ta Solskjaer'dan Elon Ricardo için jet lag açıklaması
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyordu. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun uzun yolculuk sebebiyle jet lag olduğu ve bu durumdan dolayı kadroda yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u sahasında konuk ediyor.
Siyah-beyazlılarda yeni transfer Elan Ricardo, maç kadrosunda yer almazken taraftarlar bunun nedenini merak ediyordu.
JETLAG VE ADAPTASYON SÜRECİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Elan Ricardo aslında Keny Arroyo'ya göre biraz daha geç geldi. Uzun yolculuk, jetlag ve adaptasyon süreci var. Onu kadroya almadan önce biraz daha antrenman yaptırmak istiyoruz."
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