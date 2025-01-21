Beşiktaş'ta Solskjaer'dan Rashford ve Casemiro iddialarına yanıt

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcu Joan Svensson açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'ın açıklamaları şöyle:

"Başlamadan önce bugün Bolu'da yaşanan facia hakkında herkese baş sağlığı diliyorum. Yas tutulacak bir durum, umarım oradaki insanlar hakkında iyi haberler alırız. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var.

Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz.

Taktik ve formasyon geçişlerini yavaş yavaş yapmak daha doğru. Defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak.

"SVENSSON HARİKA BİR OYUNCU"

Çalışmak da aslında bir yetenek. Svensson harika bir oyuncu. Zamanında orta saha oynamışlığı da var. O kampta demek ki benden çok şey öğrenmiş.

RASHFORD VE CASEMIRO İDDİALARINA YANIT

Transfer dedikoduları her zaman olacak. Manchester United'dan geldiğim için o merkezli dedikodular da olacak. Rashford ve Casemiro çok iyi oyuncular ama bir görüşmem olmadı.

"BİZ HAZIRIZ"

Hoca değişmesi, işlerin kötü gittiği anlamına geliyor. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım. Orası kapandı artık. Şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Athletic Bilbao maçı zor olacak. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir performansla kazandılar. Biz hazırız.

Svensson'un dediği gibi, benimle ilgili haber çıkmamıştı. Başkanla ve yönetimle birkaç kez konuşmuştum. Hiçbir haberin sızmaması, burada ne kadar iyi bir yönetimin olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'a her şeyimi vermek istiyorum.

"DURAN TOPLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis'in duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki yarın duran toptan gol atabiliriz.

"AĞIR OYUNCULARI İSTEMİYORUM"

Hızlı oynayan bir takım yaratmak istiyorum. Ben kariyerim boyunca yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Hiçbir takımımın yavaş, ağır oyunculardan oluşmasını istemiyorum.

TRANSFER YANITI

Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir uyumumuz var. Onun da bugün doğum günü. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz."

Svensson'un açıklamaları ise şu şekilde:

"Bolu'da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Hayatta kalanlara da geçmiş olsun diliyorum.



Ole'nin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Onun buraya geleceğini bilmiyordum ve sürpriz oldu. Yeni hocalar her zaman yeni bir enerjiyle gelir. Yarın onun istediği oyunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum."

