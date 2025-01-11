Beşiktaş'ta son maçtaki 11'de iki değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları Sivasspor maçının 11’ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Topraktepe; kart cezalısı Jonas Svensson ve Semih Kılıçsoy’un yerine Onur Bulut ve Ciro Immobile'ye görev verdi.



ONUR BULUT, BU SEZON 3. KEZ 11’DE



Siyah-beyazlılarda Bodrum FK karşısında görev alan Onur Bulut, bu sezon 3. kez 11’de sahaya çıktı. Onur, Süper Lig’de 11. haftasındaki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi’nde de Bodo Glimt mücadelesinde 11'de başlamıştı.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Bodrum FK müsabakasında Tüpraş Stadyumu’nda büyük boşluklar dikkat çekti. Özellikle Süper Lig’de oynanan son 9 mücadelede alınan tek galibiyetin de etkisiyle siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçta beklenen ilgiyi göstermedi.



BEŞİKTAŞ'IN 11'İ



Beşiktaş, Bodrum FK karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bahtiyar Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile 11'i çıktı.

Yedeklerde ise Ersin Destanoğlu, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade Chamberlain, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.