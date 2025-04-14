Beşiktaş'ta sonbahar-kış kreasyonu tanıtıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2025-2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu gerçekleştirilen defile ile tanıtıldı.



Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ve yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı'nın yanı sıra bayilerin temsilcileri katıldı.



Hakan Daltaban, bayilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Toygun bey ilk günden beri kendi işinden daha fazla ve hassas bir disiplin göstererek bu işi sırtladı. Beşiktaş'ın tedarikçilere hiç borcu yok. Bayilerden gelen talepler yerine getirilmiş durumda. Kulübümüz sizlere desteğini esirgemeyecek. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Güzel günler geçirmiyoruz. Elimizdeki kadroyla takımı en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir yola gireceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.