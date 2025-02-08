Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı: Jonas Boldt teklife yanıt verdi

Sportif Direktör arayışını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlıların Hamburg'un eski Sportif Direktörü Jonas Boldt'a bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberine göre, Alman sportif direktörün kendisine yapılan bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.