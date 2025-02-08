Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı: Jonas Boldt teklife yanıt verdi
Beşiktaş, sportif direktörlük için son olarak Hamburg'da görev alan Jonas Boldt'a teklif götürdü. Boldt'un bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.
Sportif Direktör arayışını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-beyazlıların Hamburg'un eski Sportif Direktörü Jonas Boldt'a bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Sky Sports'un haberine göre, Alman sportif direktörün kendisine yapılan bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.
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