Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Fikret Orman adaylığa hazırlanıyor

Beşiktaş'ta gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesi yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlıların eski başkanı Fikret Orman'ın yeniden görev için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan eski başkanın Mayıs ayında Beşiktaş başkanlığına aday olabileceği kaydedildi.

Fikret Orman döneminde iki lig şampiyonluğu kazanan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan namağlup lider çıkmayı başaran ilk Türk takımı olmuştu.

Ayrıca Beşiktaş üçüncü yıldızı Fikret Orman döneminde takmıştı.