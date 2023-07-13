Beşiktaş'ın takas planı: Romain Saiss ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Romain Saiss, takımdan ayrılmak istediğini yönetim kuruluna iletti ve Lens'e transfer olmak istediğini belirtti.

Beşiktaş, Lens kulübünün orta saha oyuncusu Jean Onana için Romain Saiss'i takas etme konusunda görüşmelerde sona yaklaştı.

Eğer Fransız kulübü bu teklifi kabul ederse, Onana Saiss'in yerine Beşiktaş'a transfer olacak.



Jean Onana, geçen sezon Lens formasıyla 23 maça çıktı ve Kamerun milli takımında da 7 kez görev yaptı. Beşiktaş'ın Jean Onana için bonservis bedeli ödememe ihtimali bulunuyor.