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Beşiktaş'ın takas planı: Romain Saiss ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Beşiktaş'ta Fas'lı stoper Romain Saiss, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Siyah-beyazlılar Lens'de forma giyen Jean Onana'yı Romain Saiss ile takas etme konusunda görüşmelerde sona geldi.

Beşiktaş'ın takas planı: Romain Saiss ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Romain Saiss, takımdan ayrılmak istediğini yönetim kuruluna iletti ve Lens'e transfer olmak istediğini belirtti.

, Lens kulübünün orta saha oyuncusu Jean Onana için Romain Saiss'i takas etme konusunda görüşmelerde sona yaklaştı.

Eğer Fransız kulübü bu teklifi kabul ederse, Onana Saiss'in yerine Beşiktaş'a transfer olacak.

Jean Onana, geçen sezon Lens formasıyla 23 maça çıktı ve Kamerun milli takımında da 7 kez görev yaptı. Beşiktaş'ın Jean Onana için bonservis bedeli ödememe ihtimali bulunuyor.

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