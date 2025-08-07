Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası: 20 dakikada coştu!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanına çıktı.



Karşılaşmaya iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk 15 dakikada durumu 3-0'a getirdi.



8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Muçi'nin ortaya çevirdiği topu Rafa Silva yumuşattı. Arka taraftaki Joao Mario'nun vuruşu, savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.



İlk golden sonra vites artıran Beşiktaş, 9 dakikada 2 gol buldu. Önce 14. dakikada sağ kanattan ceza saahası çizgisine inen Svensson'un ortasında top, kaleciden sekti ve Abraham'ın önüne düştü. Yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve skor 2-0'a geldi.



Bu gol sonrası ataklarına devam eden siyah-beyazlılar, 23'te farkı 3'e yükseltti. Joao Mario'nun klas pasında savunma arkasına sarkan Tammy Abraham, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Maçın 41. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Tammy Abraham'a yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolü sonrası 43'te topun başına geçen Abraham, fileleri sarstı ve kendisinin 3, takımının 4. golünü kaydetti.

ABRAHAM FIRTINASI



Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan transfer ettiği Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine hızlı başladı.



UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar'a karşı penaltıdan bir gol kaydeden yıldız isim, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında da boş geçmedi.

HAT-TRICK



Hem 14 hem 23 hem de 43. (P) dakikada fileleri sarsan Abraham, son 3 resmi maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.