Beşiktaş'ta Tammy Abraham rüzgarı devam ediyor: Yine attı!

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.



Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 6. gol sevincini yaşadı.



Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.



Karşılaşmaya 11'de başlayan İngiliz golcü, 90 dakika sahada kaldı.