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Beşiktaş'ta Tayyip Talha çalışmalara başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha çalışmalara başladı

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, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.

TAYYİP TALHA SEVİNCİ

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Beşiktaş'ta Tayyip Talha çalışmalara başladı - 1
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