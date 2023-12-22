Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 7 aday

Beşiktaş'ta Süper Lig'in 17. haftasında alınan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip bu ayrılıkla birlikte 17 haftada 3 hoca değiştirmiş oldu.

YÖNETİM KURULU YABANCI HOCA ADAYLARINI BELİRLEDİ

Yabancı teknik direktör ile anlaşmak isteyen yönetim kurulu adaylarını belirlemeye başladı.



Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah beyazlılar daha sonra Burak Yılmaz ile yola devam etti.



Yılmaz’ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile de istenilen sonuçlar alınamayınca yönetim kurulu 60 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.



Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın başına yabancı teknik direktör getirmeyi planlıyor.



Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında yer alan isimler şöyle;

Fabio Cannavaro

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Ruud Van Nistelrooy

Frank de Boer

Bruno Genesio

Stanislav Cherchesov

Listede daha önce Türkiye’de ve Beşiktaş’ta görev yapan tek isim Slaven Bilic. Hırvat teknik adam bu sezon Suudi Arabistan’ın Al Fateh takımında görev yapıyor.



Adı geçen diğer isimler ise takım çalıştırmıyor.

YERLİ TEK ADAY



Beşiktaş’ta yerli teknik adam için tek aday Sergen Yalçın.



2021 Aralık ayında Beşiktaş’tan ayrılan Yalçın, gerde kalan 2 yılda farklı bir takımda görev almadı.