Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe iki aday

Beşiktaş'ta yeni seçilen yönetim, bu sezon şampiyonluk yarışından uzak bir görüntü sergilenmesinin ardından ara transfer dönemini yoğun geçirecek gibi görünüyor.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde geniş kapsamlı bir transfer operasyonu düzenlemeyi hedeflenirken, en büyük değişimi yeni teknik direktörüyle yapmayı düşündüğü öne sürüldü.

FLICK LİSTE BAŞI

Seçim sürecinde Hasan Arat, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda görev yapmış Hansi Flick ile görüştüğünü açıklamıştı.

Flick'in liste başında olduğu belirtilirken, yerli adaylar arasında Sergen Yalçın'ın bulunduğu kaydedildi.