Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolculardan görevli kadın personellere 8 Mart kutlaması

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesinde Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli kadın personellerin "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.



Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top uygulamalarıyla tamamlandı.



Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla noktalayacak.