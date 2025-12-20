Beşiktaş'ta Tiago Djalo, cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti.



Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo, müsabakanın 82. dakikasında sarı kart gördü ve ligde ikinci yarı oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düştü.



Djalo, bu sezon ligde Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.



Mücadeleye 11’de başlayan Tiago Djalo, 90 dakika sahada kaldı.