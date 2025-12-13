Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinin kadrosu belli oldu, Rafa Silva kararı

Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinin kadrosu açıklandı.



Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva, teknik heyetin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.



Jota Silva, Cengiz Ünder, Svensson ve Mustafa Hekimoğlu ise sakatlıkları sebebiyle kafileye dahil edilmedi.



Trabzonspor - Beşiktaş maçı yarın saat 20'de başlayacak.



Bordo Mavililer lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde. Beşiktaş ise zirvenin 11 puan uzağında.



Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.