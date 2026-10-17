Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi Orkun Kökçü şoku. 2 hafta yok!

Beşiktaş 'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü 'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışma tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası maça devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olan Orkun'un sahalara dönüş süreci 2 hafta olarak belirlendi. Buna göre yıldız futbolcu Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace ve ligdeki Başakşehir maçlarında da yok.