Beşiktaş'ta transferler peş peşe: Tiago Djalo İstanbul'a geldi

Beşiktaş, bir transfere daha imza atmak üzere.

Dün El Bilal Toure transferini resmen açıklayan siyah beyazlılar bugün Tiago Djalo'yu Türkiye'ye getirdi.

Juventus'un futbolcusu olan ancak geçen sezon Porto'da kiralık olarak forma giyen Djalo, bu akşam İstanbul'a geldi.





Djalo, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.Tecrübeli futbolcuya havalimanında siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile kulüp yetkilileri eşlik etti. Djalo'yu karşılayan bir grup taraftar, oyuncuya çiçek takdim etti.Kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele geçmeden önde basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren Djalo, "Herkese teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle iyi şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

KARİYERİ VE MEVKİSİ

25 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerinde çıktığı 156 maçta 6 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

1.90 boyundaki Djalo, hem sağ bek hem sol bek hem de stoper olmak üzere tüm savunma bölgelerinde oynayabiliyor.