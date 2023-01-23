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Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier maçın son anlarında doğrudan kırmızı kartla atıldı.

Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?

Süper Lig'de , Kayseri deplasmanından üç puanla dönerken Rosier son anlarda gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Geçen sezon 39 resmi maçta 4 kırmızı kart gören Rosier bu sezon ilk kırmızı kartını Kayseri'de gördü.

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Mücadelenin 90+4. dakikasında Rosier ile Mete Kalkavan arasında geçen diyalogun ardından Fransız futbolcuya direkt kırmızı kart çıktı.

Mete Kalkavan, itiraz eden futbolculara Rosier'in kırmızı kart görme nedenini anlattı. Kalkavan, Fransız oyuncunun kasığını tuttuğunu işaret etti.

Beşiktaş'tan Mete Kalkavan tepkisi

Beşiktaş'tan Mete Kalkavan tepkisi

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı da sağladı.

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