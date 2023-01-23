Valentin Rosier neden kırmızı kart gördü?

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayseri deplasmanından üç puanla dönerken Rosier son anlarda gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.



Geçen sezon 39 resmi maçta 4 kırmızı kart gören Rosier bu sezon ilk kırmızı kartını Kayseri'de gördü.



Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet serisini bozmadı Haberi Görüntüle

Mücadelenin 90+4. dakikasında Rosier ile hakem Mete Kalkavan arasında geçen diyalogun ardından Fransız futbolcuya direkt kırmızı kart çıktı.



Mete Kalkavan, itiraz eden futbolculara Rosier'in kırmızı kart görme nedenini anlattı. Kalkavan, Fransız oyuncunun kasığını tuttuğunu işaret etti.



Beşiktaş'tan Mete Kalkavan tepkisi Haberi Görüntüle

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 resmi maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı da sağladı.