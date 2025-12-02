Beşiktaş'ta Veli Kavlak dönemi sona erdi

Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Veli Kavlak ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.



Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:



"2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Veli Kavlak’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."