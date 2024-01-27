Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar kararını verdi

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar, kadro dışı bırakılarak tartışmaların odak noktası olmuştu.

Kamerunlu santrfora bu süreçte Suudi Arabistan, Rusya, Brezilya ve ABD'den tekliflerin olduğu ancak oyuncunun tutumu dolayısıyla siyah-beyazlıların olumlu dönüş yapmadığı kaydedildi.

ABOUBAKAR KARARINI VERDİ



Sabah'ın haberine göre, Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istemediği ve yeniden siyah-beyazlı taraftarlara kendini sevdirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

SON KARAR FERNANDO SANTOS'UN

Tecrübeli futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek ve teknik direktörü Fernando Santos ile bir göürşme gerçekleştireceği belirtildi.

Bu görüşmenin ardından Aboubakar ile ilgili son kararı Portekizli çalıştırıcı vereceği aktarıldı.