Beşiktaş'ta Wout Weghorst idmanda yer aldı

Beşiktaş'ta son günlerde transfer söylentileri ile gündeme gelen Wout Weghorst'un geleceği merak ediliyor.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında İngiltere Championship takımı Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst'un takımdan ayrılacağına dair söylentiler çıktı.

Manchester United'a transfer olması beklenen Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın bugünkü idmanında yer aldı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



İdman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.